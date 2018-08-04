Sulu romantizm

Güzel oyuncu Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'u tercih etti. Eşi Tolga Karataş ve eski eşi Emre Kınay'dan olan kızı Duru Türkbükü Divan Otel'in iskelesinde görüntülenen 40 yaşındaki Ün, fit vücuduyla yıllara meydan okudu.
Bir ara eşiyle denize giren Emine Ün, suyun içerisinde Tolga Bey'le hem şakalaştı hem de romantik anlar yaşadı.
DOĞAN SAVAŞ
Bir ara eşiyle denize giren Emine Ün, suyun içerisinde Tolga Bey'le hem şakalaştı hem de romantik anlar yaşadı.
DOĞAN SAVAŞ
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