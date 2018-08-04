Yol Durumu
  1. Baba-oğul neşesi
  2. Ayşe Akın turluyor

Sulu romantizm

Sulu romantizm
Güzel oyuncu Emine Ün, tatil için her yıl olduğu gibi Bodrum'u tercih etti. Eşi Tolga Karataş ve eski eşi Emre Kınay'dan olan kızı Duru Türkbükü 'in iskelesinde görüntülenen 40 yaşındaki Ün, fit vücuduyla yıllara meydan okudu.



Bir ara eşiyle denize giren , suyun içerisinde Tolga Bey'le hem şakalaştı hem de romantik anlar yaşadı.






DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar