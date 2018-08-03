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’ın kuçusu

Kıvılcım’ın kuçusu
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze aşkıyla gündem olan Kıvılcım Ural, önceki gün 'daydı. Güzel şarkıcı, sahilde yanına gelen bir köpekle böyle poz verdi.
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