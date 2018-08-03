Kıvılcım’ın kuçusu

35 / 25 39 / 27 29 / 17 32 / 13 32 / 18 32 / 20 31 / 18 38 / 28 23 / 11 26 / 21 39 / 25 32 / 21 32 / 22 41 / 20 26 / 14 29 / 21 34 / 20 29 / 15 27 / 16 34 / 19 32 / 21 33 / 22 33 / 17 30 / 17 36 / 23 38 / 25 31 / 21 33 / 21 35 / 21 31 / 19 27 / 12 30 / 19 37 / 25 30 / 23 25 / 17 32 / 19 34 / 25 35 / 22 34 / 18 34 / 27 33 / 25 36 / 26 36 / 26 33 / 20 32 / 19 26 / 12 27 / 15 32 / 16 33 / 20 30 / 20 32 / 19 37 / 25 31 / 23 32 / 21 28 / 17 34 / 22 36 / 24 35 / 29 36 / 22 34 / 18 30 / 17 31 / 18 30 / 22 35 / 26 28 / 23 31 / 23 32 / 25 38 / 27 31 / 26 28 / 17 40 / 25 34 / 24 30 / 22 30 / 20 28 / 24 35 / 18 32 / 18 29 / 15 30 / 23 27 / 16 29 / 22 Duman Grubu'nun
solisti Kaan Tangöze
aşkıyla
gündem olan Kıvılcım Ural,
önceki gün Antalya
'daydı.
Güzel şarkıcı,
sahilde yanına
gelen bir
köpekle böyle
poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.