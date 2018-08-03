‘Güneş’ gibi doğacak

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yarışmasındaki
başarısıyla
dikkatleri
üzerine çeken Sevgi'nin
ilk
single çalışması 'Koca Güneş', Sony Music
etiketiyle
müzikseverlerin
beğenisine
sunuluyor. Henüz 19 yaşında
olan Sevgi
'nin
yaz aylarına
enerji katacak
şarkısının klibi
ise yönetmen Murad Küçük
imzası taşıyor.
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