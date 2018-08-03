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‘Güneş’ gibi doğacak

‘Güneş’ gibi doğacak
'O Ses Türkiye' yarışmasındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Sevgi'nin ilk single çalışması 'Koca Güneş', Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Henüz 19 yaşında olan 'nin yaz aylarına enerji katacak şarkısının klibi ise yönetmen Murad Küçük imzası taşıyor.
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