Dinçerler küslüğü

Bir yıllık aşklarını Haziran'da kıskançlık yüzünden bitiren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ayrılığına en çok anne Derya Tuna üzülmüştü. İlişkinin ardından müstakbel geliniyle görüşmeye devam edip güzel modele sosyal medyadan övgüler yağdıran Tuna, Şefkatli'yi önceki gün takibi bıraktı.
İddiaya göre Derya Hanım'ı kızdıran ise Yasemin Şefkatli'nin ayrılıktan kısa bir süre sonra adının anıldığı Mehmet Dinçerler'di. Eski müstakbel gelininin genç işadamı ve ardından farklı bir erkekle görüştüğünü öğrenen Derya Hanım, güzel modeli hayatından çıkardı.
Şefkatli, İdo'dan kısa bir süre sonra Dinçerler'le yakınlaştı. Hatta ikili, Çeşme'de birlikte tatil yaptı.
İddiaya göre Derya Hanım'ı kızdıran ise Yasemin Şefkatli'nin ayrılıktan kısa bir süre sonra adının anıldığı Mehmet Dinçerler'di. Eski müstakbel gelininin genç işadamı ve ardından farklı bir erkekle görüştüğünü öğrenen Derya Hanım, güzel modeli hayatından çıkardı.
Şefkatli, İdo'dan kısa bir süre sonra Dinçerler'le yakınlaştı. Hatta ikili, Çeşme'de birlikte tatil yaptı.
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