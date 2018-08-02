Hande su gibi

Şimdilerde Akyaka'da tatilde olan Hande Subaşı, merak sardığı kitesörf için de yeni tarz yaptı. Akyaka sahilinden "Bu ekipmanla sahalara dönülür" diyerek fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi.