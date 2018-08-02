Şimdilerde Akyaka'da tatilde olan Hande Subaşı, merak sardığı kitesörf için de yeni tarz yaptı. Akyaka sahilinden "Bu ekipmanla sahalara dönülür" diyerek fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle büyüledi.
Hande su gibi
Etiketler: Hande Subaşı
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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