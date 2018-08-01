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Bir sen bir ben bir de bebek

Bir sen bir ben bir de bebek
Şimdilerde ikinci bebeğine beş aylık hamile olan Aslı Tandoğan, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Yalıkavak'taki bir otelin plajında eşi Cahit Tan Yeşilada ve oğlu Atlas'la deniz keyfi yapan oyuncu, çizdiği tabloyla "Maşallah" dedirtti.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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