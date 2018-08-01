Bir sen bir ben bir de bebek

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ikinci bebeğine beş aylık hamile
olan Aslı Tandoğan,
önceki
gün Bodrum'da
görüntülendi.
Yalıkavak'taki bir
otelin plajında eşi Cahit Tan Yeşilada
ve oğlu
Atlas'la deniz keyfi
yapan oyuncu,
çizdiği tabloyla "Maşallah"
dedirtti.
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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