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Nispet u

Nispet yağmuru
, Kasım Garipoğlu'nu Mikonos'ta farklı güzellerle eğlenip bunları sosyal medyada paylaştığı için terk etmişti. Önceki akşam Bodrum'da birçok farklı erkek arkadaşıyla çektiği fotoğları instagram'da paylaşan Ünal, böylece sosyetik sevgilisinden intikamını almış oldu!

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