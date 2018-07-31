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Moral depoladı

Moral depoladı
Güzel oyuncu Hande Doğandemir'in moral tatili sürüyor. Ege'de stres atan Doğandemir, önceki gün de Mustafa Denizli ile Çiğdem Kaya'nın kızları Lal Denizli ile bir araya geldi. İki yakın dost, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirirken ikilinin güzelliğine övgüler yağdı...
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