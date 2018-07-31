Uka Life'ın kurucusu Uğur Karabayır, Akmerkez'de bulunan Martinez İstanbul'u Bodrum'a taşıdı. Geçtiğimiz cumartesi günü mekanda düzenlenen 'happy hour' partisine aralarında Burçu Erçil ve Zeynep Ilıcalı'nın da olduğu birçok sosyetik isim katıldı.
Happy hour akını
Etiketler: Zeynep Ilıcalı , İstanbul , Bodrum
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.