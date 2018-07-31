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Happy hour akını

Happy hour akını
Uka Life'ın kurucusu Uğur Karabayır, Akmerkez'de bulunan Martinez İstanbul'u Bodrum'a taşıdı. Geçtiğimiz cumartesi günü mekanda düzenlenen 'happy hour' partisine aralarında Burçu Erçil ve Zeynep Ilıcalı'nın da olduğu birçok sosyetik isim katıldı.
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