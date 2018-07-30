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''tılı poz

PIRILtılı poz
Ünlü işkadını Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Çetindoğan, yılın yorgunluğunu Yunanistan'da atıyor. Arkadaşlarıyla Komşu'da tatil yapan sosyetik güzel, önceki gün de manzarada verdiği bu pozla sosyal medyada havasını attı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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