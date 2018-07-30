Ünlü işkadını Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan, yılın yorgunluğunu Yunanistan'da atıyor. Arkadaşlarıyla Komşu'da tatil yapan sosyetik güzel, önceki gün de manzarada verdiği bu pozla sosyal medyada havasını attı.
'PIRIL'tılı poz
Etiketler: Yunanistan , PIRIL , Demet Sabancı Çetindoğan
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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