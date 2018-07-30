Yol Durumu
  1. Bond kızı Aylin
  2. Havuzda final

Minik Kaptan

Minik Kaptan
Deniz tutkunu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana, oğulları Süleyman'a da bu sevdalarını aşılıyor. , geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarıyla önceki gün yelkenliye atlayıp denize açıldı. Minik Süleyman, deniz üstünde oldukça mutlu görünüyordu.
Etiketler: , , , ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar