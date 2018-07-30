Deniz tutkunu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana, oğulları Süleyman'a da bu sevdalarını aşılıyor. İkili, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarıyla önceki gün yelkenliye atlayıp denize açıldı. Minik Süleyman, deniz üstünde oldukça mutlu görünüyordu.
Minik Kaptan
Etiketler: Minik Kaptan Deniz , tane sivar , Edhem Dirvana , Minik Süleyman , ikili
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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