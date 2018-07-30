Yol Durumu
  1. İstanbul'u anlamamış
  2. Minik Kaptan

Aylin

’e 25. filminde eşlik edecek kadro şekillenmeye başladı. , Ben Whishaw, ’ın ardından ’da yaşayan Türk oyuncu ’in de adı öne çıktı

Bond kızı Aylin
İngiliz MI6 ajanı 'a serinin son filminde yeniden hayat verecek olan 'e eşlik edecek '' da yakında açıklanacak. Gelecek yıl gösterime girmesi beklenen 25. Bond filminde Türk oyuncu 'in de favorilerden biri olduğu iddia edildi.



Daniel Craig'e yeni James Bond filminde eşlik edecek kadro henüz tam olarak belli değil. Ama , Ben Whishaw, 'ın yanı sıra Aylin Tezel'in de adının yapımcı tarafından dosyaya konulduğuna dikkat çekildi. 35 yaşında olan Aylin Tezel 'da doğdu. Babasının Türk olması nedeniyle, gurbetçilerimiz tarafından dikkatlice takip ediliyor. Tezel 2012'de "Am Himmel der Tag" filmi ile Torino Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dahil, üç festivalden üç ödülle döndü.

Etiketler: , , , , , ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar