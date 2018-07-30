Bond kızı Aylin

İngiliz MI6 ajanı James Bond'a serinin son filminde yeniden hayat verecek olan Daniel Craig'e eşlik edecek 'Bond kızı' da yakında açıklanacak. Gelecek yıl gösterime girmesi beklenen 25. Bond filminde Türk oyuncu Aylin Tezel'in de favorilerden biri olduğu iddia edildi.
Daniel Craig'e yeni James Bond filminde eşlik edecek kadro henüz tam olarak belli değil. Ama Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinear'ın yanı sıra Aylin Tezel'in de adının yapımcı tarafından dosyaya konulduğuna dikkat çekildi. 35 yaşında olan Aylin Tezel Almanya'da doğdu. Babasının Türk olması nedeniyle, gurbetçilerimiz tarafından dikkatlice takip ediliyor. Tezel 2012'de "Am Himmel der Tag" filmi ile Torino Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dahil, üç festivalden üç ödülle döndü.
Daniel Craig'e yeni James Bond filminde eşlik edecek kadro henüz tam olarak belli değil. Ama Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinear'ın yanı sıra Aylin Tezel'in de adının yapımcı tarafından dosyaya konulduğuna dikkat çekildi. 35 yaşında olan Aylin Tezel Almanya'da doğdu. Babasının Türk olması nedeniyle, gurbetçilerimiz tarafından dikkatlice takip ediliyor. Tezel 2012'de "Am Himmel der Tag" filmi ile Torino Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dahil, üç festivalden üç ödülle döndü.
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