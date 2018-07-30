Yol Durumu
  1. Aşk gülüşü
  2. Havalı Özge

sevinç

, sürpriz yapan sını öpücüklere boğdu.

Baba sevinç
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, önceki gün gelen telefonla soluğu Bodrum'da aldı. Eski aşkı Petek Ertüre'ye tatil için lüks yatını tahsis eden Ağaoğlu, oğlu Ali Ege'nin oyuncak dinozor istediğini öğrenince helikopterine atlayıp Yalıkavak'a uçtu. İşadamı, oğluna sürpriz yaptı.



Babasının gelişiyle sevinen minik Ali Ege'nin mutluluğu işadamının aldığı oyuncak dinozorla katlandı. İşadamı, daha sonra oğluyla lüks teknesinden denize girip onunla oyunlar oynadı. Ertüre de eski aşkı ile oğlunun neşeli anlarını böyle fotoğrafladı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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