Baba sevinç

işadamıönceki gün gelen telefonla soluğualdı. Eski aşkıtatil için lüks yatını tahsis edenoyuncak dinozor istediğini öğrenince helikopterine atlayıpuçtu. İşadamı, oğluna sürpriz yaptı.gelişiyle sevinen minikmutluluğu işadamının aldığı oyuncak dinozorla katlandı. İşadamı, daha sonra oğluyla lüks teknesinden denize girip onunla oyunlar oynadı.eski aşkı ile oğlunun neşeli anlarını böyle fotoğrafladı.