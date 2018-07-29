Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwain ile nişanlandı. Çiçeği burnunda çift, dün New York'taki bir kahvecide sohbete daldı. Genç kızların sevgilisi Bieber, nişanlısını öpmelere doyamadı. O anlar bir magazin muhabiri tarafından böyle fotoğraflandı
Öpmelere doyamadı
Etiketler: Justin Bieber , öpmelere , New York
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.