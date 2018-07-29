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doyamadı

Öpmelere doyamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı , geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwain ile nişanlandı. Çiçeği burnunda çift, dün 'taki bir kahvecide sohbete daldı. Genç kızların sevgilisi Bieber, nişanlısını öpmelere doyamadı. O anlar bir magazin muhabiri tarafından böyle fotoğraflandı
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