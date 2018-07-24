ABD ve İngiltere ortak yapımı olan 'Strike Back' adlı dizide Rus ajanı canlandıran Yasemin Allen, Malezya'daki çekimlerden bulduğu ilk fırsatta soluğu denizde aldı. Önceki gün egzotik bir koyda keyif çatan güzel oyuncu, buradan paylaştığı karelerle de duru güzelliğini gözler önüne serdi.
Duru güzelliğini yine konuşturdu
Etiketler: yasemin allen , İngiltere , Malezya , duru
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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