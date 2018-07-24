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güzelliğini yine konuşturdu

Duru güzelliğini yine konuşturdu
ABD ve ortak yapımı olan 'Strike Back' adlı dizide Rus ajanı canlandıran , Malezya'daki çekimlerden bulduğu ilk fırsatta soluğu denizde aldı. Önceki gün egzotik bir koyda keyif çatan güzel oyuncu, buradan paylaştığı karelerle de güzelliğini gözler önüne serdi.
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