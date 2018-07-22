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Dersimiz Türkçe

Dersimiz Türkçe
Geçen haftadan beri Ege'yi gezen Mert Alaş'ın paylaşımlarına Madonna'dan Kim Kardashian'a kadar birçok yıldız beğeni yağdırmıştı. Önceki gün de tekneyle gittiği 'dan paylaşım yapan 'a Doutzen Kroes, yorum yaptı. Hollandalı modelin Alaş'a Türkçe olarak "Yakışıklı" diye yazması ise "Mert, bu gidişle fotoğraflarını çektiği tüm model ve yıldızlara Türkçe öğretecek" yorumları yaptırdı.

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