Geçen haftadan beri Ege'yi gezen Mert Alaş'ın paylaşımlarına Madonna'dan Kim Kardashian'a kadar birçok yıldız beğeni yağdırmıştı. Önceki gün de tekneyle gittiği Bodrum'dan paylaşım yapan Mert Alaş'a Doutzen Kroes, yorum yaptı. Hollandalı modelin Alaş'a Türkçe olarak "Yakışıklı" diye yazması ise "Mert, bu gidişle fotoğraflarını çektiği tüm model ve yıldızlara Türkçe öğretecek" yorumları yaptırdı.
Dersimiz Türkçe
Etiketler: Mert Alaş , Doutzen Kroes , Bodrum
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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