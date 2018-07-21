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Aksiyon anne

Aksiyon anne

Magazin dünyasının örnek çifti Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı, önceki gün oğulları Can ile Bodrum'da denize girdi. Lux Resort Otel'in plajında objektiflere yansıyan Kasabalı Ailesi'nin keyfi yerindeydi. Güzel oyuncu, 5 yaşındaki oğluyla bindiği kanoda keyifli vakit geçirdi.




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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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