Magazin dünyasının örnek çifti Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı, önceki gün oğulları Can ile Bodrum'da denize girdi. Lux Bodrum Resort Otel'in plajında objektiflere yansıyan Kasabalı Ailesi'nin keyfi yerindeydi. Güzel oyuncu, 5 yaşındaki oğluyla bindiği kanoda keyifli vakit geçirdi.
Aksiyon anne
Magazin dünyasının örnek çifti Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı, önceki gün oğulları Can ile Bodrum'da denize girdi. Lux Bodrum Resort Otel'in plajında objektiflere yansıyan Kasabalı Ailesi'nin keyfi yerindeydi. Güzel oyuncu, 5 yaşındaki oğluyla bindiği kanoda keyifli vakit geçirdi.
Etiketler: Sedef Avcı , Kıvanç Kasabalı , Bodrum
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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