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Eşsiz sürpriz

Eşsiz sürpriz
Önceki akşam bir TV programına katılan Bruce Willis, büyük bir şok yaşadı. Dünyaca ünlü yıldızın 1987 ile 2000 yılları arasında evli olduğu eski eşi Demi Moore, bir anda stüdyoya girdi. İkili, samimi bir şekilde böyle kucaklaştı.

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