Dava 'Yağmur'u

milli futbolcu'ın eşi'de oğlunu İstanbul'daki'ne getirdi. Aşık, aracını hastanenin başhekimlik binasının önüne bırakmak istedi. Güvenlik görevlisiise aracı yanlış yere park ettiğini söyleyerek Aşık'ı ikaz etti. İddiaya göre, aracından inen Aşık, kendisini otoparka almayan genç kadını darp etti. Olay yargıya gitti. Güvenlik görevlisi, Aşık'ın cezalandırılmasını istedi. Hakkında, "darp ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Aşık, geçtiğimiz günlerde'nde hakim karşısına çıkarak, güvenlik görevlisinin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Aşık,dedi. Dava ertelendi.