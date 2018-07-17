Dava 'Yağmur'u

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 13 Ocak 2017'de oğlunu İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Aşık, aracını hastanenin başhekimlik binasının önüne bırakmak istedi. Güvenlik görevlisi Merve A. ise aracı yanlış yere park ettiğini söyleyerek Aşık'ı ikaz etti. İddiaya göre, aracından inen Aşık, kendisini otoparka almayan genç kadını darp etti. Olay yargıya gitti. Güvenlik görevlisi, Aşık'ın cezalandırılmasını istedi. Hakkında, "darp ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Aşık, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarak, güvenlik görevlisinin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Aşık, "Asıl mağdur benim" dedi. Dava ertelendi.
Atakan IRMAK
Atakan IRMAK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.