Bond'un yeni oyuncağı

Aston Martin'in yeni James Bond stili üç kişilik Volante Vision uçağının konseptini tanıttı. Resmi olarak açıklanmasa da 5 milyon sterline mal olacak bu özel uçağın James Bond serisinde kullanılacağı belirtildi. 2021'den itibaren seri üretime geçileceği açıklanan bu özel konseptin, trafik yoğunluğunun çok olduğu ülkelerde önemli bir satış rakamına ulaşacağı iddia edildi.
Son James Bond Daniel Craig, filmin yeni serisinin çekimlerini sürdürüyor.
Son James Bond Daniel Craig, filmin yeni serisinin çekimlerini sürdürüyor.
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