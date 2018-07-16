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Uygun adım

3 yıllık evli çift, bebeklerine kavuşacakları günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Uygun adım
Engin Hepileri, kendi gibi oyuncu olan 6 buçuk aylık hamile eşi Beyza Şekerci'nin üzerine titriyor. Önceki gün Burgaz Ada'ya giden ikili, bol bol yürüyüş yaptı. Her akşam eşiyle yürüyüş yapan Hepileri, bu anı da instagram'da paylaştı. İkilinin bebek heyecanı, yüzlerinden okunuyordu.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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