Engin Hepileri, kendi gibi oyuncu olan 6 buçuk aylık hamile eşi Beyza Şekerci'nin üzerine titriyor. Önceki gün Burgaz Ada'ya giden ikili, bol bol yürüyüş yaptı. Her akşam eşiyle yürüyüş yapan Hepileri, bu anı da instagram'da paylaştı. İkilinin bebek heyecanı, yüzlerinden okunuyordu.
Uygun adım
3 yıllık evli çift, bebeklerine kavuşacakları günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.
Etiketler: Engin Hepileri , Beyza Şekerci
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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