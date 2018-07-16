Sıcak temas

tatiline ara veripgelenkafaları karıştıran görüntü…8 yıllık aşkıbiten Sakuçoğlu, ardından gönlünükaptırmıştı. Benan'la 2 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl biten stil danışmanı, çok geçmeden deile birlikte oldu.Eylül 2017'den beri ise özel hayatında sessiz kalan 34 yaşındaki stil danışmanı, önceki gündüzenlenen bir partide oyuncuyakınlaştı.Daymaz'la Sakuçoğlu'nun bu halleriolarak yorumlandı.