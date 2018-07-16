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Mert çocuktan atağı

Mert çocuktan turizm atağı
Madonna, Kim Kardashian, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi birçok dünyaca ünlü yıldızla sıkı dost olan Mert Alaş, turizm elçimiz oldu. Ünlü starlar ve Victoria's Secret meleklerinin fotoğraflarını çeken Alaş, önceki gün İstanbul'a geldi.

Sosyal medya hesabından ülkesine övgüler yağdıran Türk fotoğrafçı, dün ise mavi yolculuğa çıktı. Ege koylarını dolaşacak olan 'a tatilinde yakın dostu olan dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın da eşlik edeceği konuşuluyor.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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