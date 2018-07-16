Mert çocuktan turizm atağı

Madonna, Kim Kardashian, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi birçok dünyaca ünlü yıldızla sıkı dost olan Mert Alaş, turizm elçimiz oldu. Ünlü starlar ve Victoria's Secret meleklerinin fotoğraflarını çeken Alaş, önceki gün İstanbul'a geldi.
Sosyal medya hesabından ülkesine övgüler yağdıran Türk fotoğrafçı, dün ise mavi yolculuğa çıktı. Ege koylarını dolaşacak olan Mert Alaş'a Türkiye tatilinde yakın dostu olan dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın da eşlik edeceği konuşuluyor.
Sosyal medya hesabından ülkesine övgüler yağdıran Türk fotoğrafçı, dün ise mavi yolculuğa çıktı. Ege koylarını dolaşacak olan Mert Alaş'a Türkiye tatilinde yakın dostu olan dünyaca ünlü model Irina Shayk'ın da eşlik edeceği konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.