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2 2 gelenek

2 düğün 2 gelenek
Öykü Karayel ile Can Bonomo, önceki gün İstanbul'dan sonra Çeşme'de yaptı. Düğünde hem Türk hem Yahudi gelenekleri hakimdi. Bonomo'nun Yahudi kökenli olmasından dolayı gelinle damadın başının üzerinde ballı ekmek kırıldı. Yahudi inancına göre bu ekmekten yiyen çiftin evlilikleri tatlı geçiyor...



, nikah memuru kılığına girdi.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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