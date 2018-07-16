2 düğün 2 gelenek

Öykü Karayel ile Can Bonomo, önceki gün İstanbul'dan sonra Çeşme'de düğün yaptı. Düğünde hem Türk hem Yahudi gelenekleri hakimdi. Bonomo'nun Yahudi kökenli olmasından dolayı gelinle damadın başının üzerinde ballı ekmek kırıldı. Yahudi inancına göre bu ekmekten yiyen çiftin evlilikleri tatlı geçiyor...
Sarp Apak, nikah memuru kılığına girdi.
Sarp Apak, nikah memuru kılığına girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.