Sahibinden kelepir

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, New York'tan ayrılmaya karar verdi. 3 yıl önce 18 milyon dolara aldığı 57'th Street üzerindeki "432 Park Avenue" adlı gökdelenin 35. katındaki dairesini, 16 milyon dolara satışa çıkardı. Rezidansın 19. katında ABD Başkanı Trump'ın kızı İvanka'nın da dairesi var. Ayrıca aynı rezidansta, 10 Türk daha daire sahibi...
Rahmi Koç, İvanka Trump'a komşu olduğu 18 milyon dolarlık daireyi, 2 milyon lira zararına satışa çıkardı. Rezidansın aidatı bile dudak uçuklattı: 8 bin 331 dolar.
Rahmi Koç, İvanka Trump'a komşu olduğu 18 milyon dolarlık daireyi, 2 milyon lira zararına satışa çıkardı. Rezidansın aidatı bile dudak uçuklattı: 8 bin 331 dolar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.