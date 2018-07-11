Bu tarz Cemre

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yazın
coşkusunu Ege'de
çıkarıyor. Lüks teknede
kavurucu sıcaklardan
bunalan popçu, elinden yelpazesini düşürmedi. Kemer
,
bunun yeterli olmadığını
görünce kendini serin
sulara bıraktı.
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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