Yol Durumu
  1. Süreyyağ
  2. Tepki çeken doğum günü kutlaması!

Bu tarz

Bu tarz Cemre
Şarkıcı Kemer, yazın coşkusunu Ege'de çıkarıyor. Lüks teknede kavurucu sıcaklardan bunalan popçu, elinden yelpazesini düşürmedi. , bunun yeterli olmadığını görünce kendini serin sulara bıraktı.
Etiketler: ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ