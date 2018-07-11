Aman Defne görmesin

bir dargın bir barışık aşkı 3 ay önce bitenkaldı. Sabuncu,ile aşk yaşamaya başlayan Yılmaz'ı instagram'da engellemişti. Eskiye sünger çekemeyen Sabuncu'nun instagram'da komedyenin etiketlerini takip etmesidedirtti.Eski aşkından haberdar olmak için 'cemyilmaz' etiketini takibe alan Sabuncu, kısa süre sonra takibi bıraktı.Ünlü komedyen, Samyeli için "Ona çok değer veriyorum" diyor...