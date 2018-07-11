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Aman Defne görmesin

Aman Defne görmesin
Cem Yılmaz'la bir dargın bir barışık aşkı 3 ay önce biten Özge Sabuncu'nun aklı komedyende kaldı. Sabuncu, Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlayan Yılmaz'ı instagram'da engellemişti. Eskiye sünger çekemeyen Sabuncu'nun instagram'da komedyenin etiketlerini takip etmesi "Defne görmesin" dedirtti.





Eski aşkından haberdar olmak için 'cemyilmaz' etiketini takibe alan Sabuncu, kısa süre sonra takibi bıraktı.





Ünlü komedyen, Samyeli için "Ona çok değer veriyorum" diyor...


Ebru KAZIKTAŞ
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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