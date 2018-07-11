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12 dakikada 87 bin euro

, Yunan basınının iddiasına göre boşanacağı konuşulan eşiyle geçtiğimiz akşam Mikonos’taki bir mücevherciye gitti. Aysal, için 12 dakikada mini servet ödedi

12 dakikada 87 bin euro
Sık sık çapkınlıklarıyla eşi Fani Aysal'ın (47) canını sıkan Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal, kendini affettirmek için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz yıl eşini kendinden 39 yaş küçük spiker Birsu Eren'le aldattığı iddia edilen Ünal Aysal (77), şu sıralar Yunan asıllı eşiyle Komşu'da keyif çatıyor.



Her yaz tatil için eşinin memleketine giden Ünal Bey, önceki gün de Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta adeta para saçtı. Kendisine kırgın olan eşini uzun uğraşlar sonucu barışmaya ikna eden işadamı, 'la uğradığı bir dükkanda para harcama rekoru kırdı. Eşinin beğendiği pahalı mücevherleri satın alan Aysal, Yunan basınına göre 12 dakika kaldığı dükkanda tam 87 bin euro'luk (480 bin lira) harcama yaptı.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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