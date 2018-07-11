12 dakikada 87 bin euro

Sık sık çapkınlıklarıyla eşi Fani Aysal'ın (47) canını sıkan Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal, kendini affettirmek için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz yıl eşini kendinden 39 yaş küçük spiker Birsu Eren'le aldattığı iddia edilen Ünal Aysal (77), şu sıralar Yunan asıllı eşiyle Komşu'da keyif çatıyor.
Her yaz tatil için eşinin memleketine giden Ünal Bey, önceki gün de Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta adeta para saçtı. Kendisine kırgın olan eşini uzun uğraşlar sonucu barışmaya ikna eden işadamı, Fani Hanım'la uğradığı bir dükkanda para harcama rekoru kırdı. Eşinin beğendiği pahalı mücevherleri satın alan Aysal, Yunan basınına göre 12 dakika kaldığı dükkanda tam 87 bin euro'luk (480 bin lira) harcama yaptı.
Her yaz tatil için eşinin memleketine giden Ünal Bey, önceki gün de Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta adeta para saçtı. Kendisine kırgın olan eşini uzun uğraşlar sonucu barışmaya ikna eden işadamı, Fani Hanım'la uğradığı bir dükkanda para harcama rekoru kırdı. Eşinin beğendiği pahalı mücevherleri satın alan Aysal, Yunan basınına göre 12 dakika kaldığı dükkanda tam 87 bin euro'luk (480 bin lira) harcama yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.