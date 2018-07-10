Ender görüntü

Bugüne kadar sayısız genç ve güzel kadının tatil yaptığı Ege koyları önceki gün ise cemiyet hayatının ünlü ismi Ender Mermerci'yi ağırladı. Ender Hanım, Hollandalı hayat arkadaşı Herman Van Alkamade ile kiraladığı lüks teknede kızı Derin Mermerci ile eşi Cem Aydın ve yakın dostu Aylin Saruhan ile eşi Hakan Saruhan'ı ağırladı. Mermerci Ailesi ile dostları Fethiye'de denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ender Hanım, fiziğiyle genç kızları bile gölgede bıraktı.
ÖZGÜVENİNİ SERGİLEDİ
İlerlemiş yaşına rağmen formda görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran Ender Mermerci, lüks teknedeki deniz keyfi için yaşıtlarının aksine bikini tercih ederek de özgüvenini gözler önüne serdi. Gün boyu bir dakika bile yerinde durmayan 67 yaşındaki anneanne, bir ara kiraladıkları 'Les Belles' adlı lüks teknenin üst kısmında Hollandalı sevgilisiyle dans ederken objektiflere yansıdı. İncecik fiziği ve yaşıtlarının aksine bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Ender Hanım'ın sevgilisiyle sergilediği aşık halleri "Süper babaanne out, süper babaanne Ender Mermerci in" dedirtti.
BEDEN YAŞI 67 RUH YAŞI 18
Kızları Derin, Tansa ve Yosun'dan 7 torunu olan Ender Mermerci, formda görüntüsüyle 'Süper anneanne' lakabını fazlasıyla hak etti.
Derin Mermerci, denize girmek yerine teknede oturmayı tercih etti . Denizden çıkan Aylin Saruhan, duş alırken Mermerci'nin ayaklarını ıslatarak sosyetik güzeli böyle serinletti.
DOĞAN SAVAŞ
ÖZGÜVENİNİ SERGİLEDİ
İlerlemiş yaşına rağmen formda görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran Ender Mermerci, lüks teknedeki deniz keyfi için yaşıtlarının aksine bikini tercih ederek de özgüvenini gözler önüne serdi. Gün boyu bir dakika bile yerinde durmayan 67 yaşındaki anneanne, bir ara kiraladıkları 'Les Belles' adlı lüks teknenin üst kısmında Hollandalı sevgilisiyle dans ederken objektiflere yansıdı. İncecik fiziği ve yaşıtlarının aksine bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Ender Hanım'ın sevgilisiyle sergilediği aşık halleri "Süper babaanne out, süper babaanne Ender Mermerci in" dedirtti.
BEDEN YAŞI 67 RUH YAŞI 18
Kızları Derin, Tansa ve Yosun'dan 7 torunu olan Ender Mermerci, formda görüntüsüyle 'Süper anneanne' lakabını fazlasıyla hak etti.
Derin Mermerci, denize girmek yerine teknede oturmayı tercih etti . Denizden çıkan Aylin Saruhan, duş alırken Mermerci'nin ayaklarını ıslatarak sosyetik güzeli böyle serinletti.
DOĞAN SAVAŞ
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