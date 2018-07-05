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VIP ha'yat'

Ünlüler lüks tekneleriyle Ege’nin tadını çıkarırken hiçbir konfordan da eksik kalmıyor. Ayağı karaya basmayan ünlüler için yatlara organik marketten sonra tatlı, kıyafet ve masaj servisi de başladı...



Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri lüks yatlarıyla Ege koylarını şenlendirdi. Bodrum, Göcek ve Marmaris açıklarında demirli teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlüler, karaya ayak basmaz oldu. Yaz sezonunu iple çeken esnaf da bunun üzerine uyanıklığını konuşturdu. Butik, manav ve kuaför sahibi pek çok işletmeci, tekneyle Ege'ye açılıp hizmeti lüks yatlarında sefa sürenlerin ayağına kadar getirdi. Geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatile çıkan sosyetik Feryal Gülman, lüks yatına yanaşan yüzen butikten şal ve pareo almıştı.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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