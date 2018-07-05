VIP ha'yat'

ve sosyetenin ünlü isimleri lüks yatlarıylakoylarını şenlendirdi.açıklarında demirli teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlüler, karaya ayak basmaz oldu. Yaz sezonunu iple çeken esnaf da bunun üzerine uyanıklığını konuşturdu. Butik, manav ve kuaför sahibi pek çok işletmeci, tekneylesefa sürenlerin ayağına kadar getirdi. Geçtiğimiz günlerdetatile çıkan sosyetiklüks yatına yanaşan yüzen butikten şal ve pareo almıştı.