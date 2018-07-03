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Buket &

Buket & Phuket
Geçtiğimiz gün Phuket'e giden Başak Dizer'in keyfi yerinde… Güzel stil danışmanı, kardeşi Buket Dizer'le huzur dolu anlar yaşıyor. Egzotik adanın alt��nı üstüne getiren Başak Dizer, önceki gün de paylaştığı bu kareye "Buket'le Phuket" notu düşerek yüzleri gülümsetti.
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