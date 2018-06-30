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Merhaba Jackson

Merhaba Jackson
Oğlu Ateş'le geçtiğimiz gün Avrupa turuna çıkan İvana Sert, önceki gün Amsterdam'daki Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti. Ünlü ikoncan, müzede Micheal Jackson'ın balmumu heykeliyle poz verdi. Sert, 2009'da 51 yaşında ölen Jackson'ın heykeliyle çekilen bu karesini de instagram'da paylaştı.


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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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