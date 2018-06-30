Oğlu Ateş'le geçtiğimiz gün Avrupa turuna çıkan İvana Sert, önceki gün Amsterdam'daki Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti. Ünlü ikoncan, müzede Micheal Jackson'ın balmumu heykeliyle poz verdi. Sert, 2009'da 51 yaşında ölen Jackson'ın heykeliyle çekilen bu karesini de instagram'da paylaştı.
Merhaba Jackson
Etiketler: Madame Tussauds
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.