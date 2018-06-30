Issız Adam İbo

Demet Şener ile 11 yıllık evliliği 6 ay önce olaylı şekilde biten İbrahim Kutluay, ıssız adam olup çıktı. Şener'in Edvina Sponza ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği eski basketbolcu, önceki gün Bodrum'daki Maçakızı'nda tek başına objektife takıldı.

Saatlerce elinde telefonla şezlongda dinlenen Kutluay, daha sonra happy hour partisinde eğlendi.

Şener'in tazminat davası açtığı Kutluay, Sponza ile görüntü vermekten kaçınıyor.