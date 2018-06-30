Yol Durumu
  1. Çeşme Güzelleri
  2. Demetli eğlence

İbo

Issız Adam İbo

Demet Şener ile 11 yıllık evliliği 6 ay önce olaylı şekilde biten İbrahim Kutluay, olup çıktı. Şener'in Edvina Sponza ile yasak aşk yaşadığını iddia ettiği eski basketbolcu, önceki gün Bodrum'daki Maçakızı'nda tek başına objektife takıldı.

Saatlerce elinde telefonla şezlongda dinlenen Kutluay, daha sonra happy hour partisinde eğlendi.

Şener'in tazminat davası açtığı Kutluay, Sponza ile görüntü vermekten kaçınıyor.

Etiketler: , , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ