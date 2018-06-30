Demet Akalın, Bodrum konserlerine önceki gün start verdi. Yalıkavak Tren Beach'te sahne alan popçu, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkıcıyı dinleyenler arasında futbolcu Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Balcı da vardı.
Demetli eğlence
Etiketler: Serkan Balcı , demet akalın , Bodrum
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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