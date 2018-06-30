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Demetli eğlence

Demetli eğlence

Demet Akalın, Bodrum konserlerine önceki gün start verdi. Yalıkavak Tren Beach'te sahne alan popçu, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkıcıyı dinleyenler arasında futbolcu Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Balcı da vardı.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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