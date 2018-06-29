Hizmette sınır yok

Şu sıralar lüks teknesiyle Ege koylarını gezen sosyetik Feryal Gülman'ın keyfine diyecek yok... Önceki gün Göcek'te dostlarıyla mavi tura çıkan Gülman, karaya ayak basmadan alışveriş yaptı. Feryal Hanım, milyonluk lüks teknesine botla yanaşan esnaftan şal ve pareo satın aldı.
RENK RENK PAREO ALDI
Deniz keyfini bölmeden alışveriş yapan sosyetik işkadını, bu anları instagram'da paylaşıp havasını attı. Her daim şık giyim tarzıyla adından söz ettiren Gülman, satın aldığı renk renk ve çeşit şallarla teknesinde verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü işkadının yüzen mağazadan yaptığı alışveriş, geçtiğimiz yıllarda lüks tekneleriyle Ege'de keyif çatan sosyetiklerin rahatı için girişimcilerin denize de el atmasını akıllara getirdi.
Feryal Gülman, alışveriş tutkusundan denizin ortasında da vazgeçmedi.
VIP TATİLİN TADI BAŞKA
Kullanıcısına beş yıldızlı otel konforu sunan bu milyonluk teknelerde keyif çatan sosyetikler, tatilleri boyunca neredeyse hiç kıyıya ayak basmayınca 'yüzen marketler' devreye girmişti. Büyük market zincirleri, tekne sahiplerinin ihtiyacını denizde de gidermelerini sağlamıştı. Taze gıdadan ete, içecekten deniz ürünlerine kadar temel gıda ürünlerini tüketicilerine sunan yüzen marketlerden sonra butiklerin de aynı yola başvurması tatilcinin yüzünü güldürdü. Sosyetikler, bu sayede VIP tatilin keyfini sonuna kadar sürdü.
RENK RENK PAREO ALDI
Deniz keyfini bölmeden alışveriş yapan sosyetik işkadını, bu anları instagram'da paylaşıp havasını attı. Her daim şık giyim tarzıyla adından söz ettiren Gülman, satın aldığı renk renk ve çeşit şallarla teknesinde verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü işkadının yüzen mağazadan yaptığı alışveriş, geçtiğimiz yıllarda lüks tekneleriyle Ege'de keyif çatan sosyetiklerin rahatı için girişimcilerin denize de el atmasını akıllara getirdi.
Feryal Gülman, alışveriş tutkusundan denizin ortasında da vazgeçmedi.
VIP TATİLİN TADI BAŞKA
Kullanıcısına beş yıldızlı otel konforu sunan bu milyonluk teknelerde keyif çatan sosyetikler, tatilleri boyunca neredeyse hiç kıyıya ayak basmayınca 'yüzen marketler' devreye girmişti. Büyük market zincirleri, tekne sahiplerinin ihtiyacını denizde de gidermelerini sağlamıştı. Taze gıdadan ete, içecekten deniz ürünlerine kadar temel gıda ürünlerini tüketicilerine sunan yüzen marketlerden sonra butiklerin de aynı yola başvurması tatilcinin yüzünü güldürdü. Sosyetikler, bu sayede VIP tatilin keyfini sonuna kadar sürdü.
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