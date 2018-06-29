Fıstık Star

11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı. Son albümü ile aynı adı taşıyan 6'ncı dünya turnesi "EL Dorado" kapsamında İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü sanatçı Shakira, 11 Temmuz akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. BKM'nin organizasyonunda Vodafone Park'ta 11 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak olan Shakira, kulisi için talep ettiği yiyecek ve içecek listesi ile gündeme geldi. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal, bıçak takımı, Antep fıstığı, taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve 1 tek meze istedi.
MESAJ GÖNDERDİ
Hayranları içinde bir mesaj yayınlayan Shakira, "11 Temmuz'da İstanbul'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan Shakira'nın futbolcu eşi Pique de yetişmesi halinde konsere gelecek.
HER YER BEYAZ OLSUN
Dilinlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, avokado, elma.
Çiğ brokoli, havuç, kereviz sapı.
Antep fıstığı, buzlu badem, ceviz, humus.
Yüzde 70 kakaolu bitter çikolata.
Çocukları için yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata.
İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve.
Gümüş çatal, bıçak takımı kullanı-lacak.
Kulisin tamamı beyaz renkete olacak.
Otel odasındaki tüm mobilya ve havlular da beyaz olacak.
11 Temmuz'da İstanbul'da sahneye çıkacak olan Shakira için 3 ayrı otelde rezervasyon yapıldı.
MESAJ GÖNDERDİ
Hayranları içinde bir mesaj yayınlayan Shakira, "11 Temmuz'da İstanbul'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan Shakira'nın futbolcu eşi Pique de yetişmesi halinde konsere gelecek.
HER YER BEYAZ OLSUN
Dilinlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, avokado, elma.
Çiğ brokoli, havuç, kereviz sapı.
Antep fıstığı, buzlu badem, ceviz, humus.
Yüzde 70 kakaolu bitter çikolata.
Çocukları için yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata.
İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve.
Gümüş çatal, bıçak takımı kullanı-lacak.
Kulisin tamamı beyaz renkete olacak.
Otel odasındaki tüm mobilya ve havlular da beyaz olacak.
11 Temmuz'da İstanbul'da sahneye çıkacak olan Shakira için 3 ayrı otelde rezervasyon yapıldı.
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