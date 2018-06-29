Aslan gibi kükredi

Oğlu Aslan'ın fotoğraflarını instagram'da paylaşan Didem Uzel Sarı, önceki gün gelen yorumla çılgına döndü. Finansçı Selim Sarı ile 2012'de evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu, Ağustos 2016'da 45 yaşındayken anne olmuştu. Uzel, önceki gün bir takipçisinin çirkin yorumuyla küplere bindi. Oyuncu, "Bu çocuğu görünce 'pisboğaz' diyesim geliyor ya da öğütücü" diyen takipçisine şöyle seslendi:



"Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat için nasıl bu yorumu yapabiliyorsunuz? Çok çirkinsiniz. Sizin içiniz ziftlenmiş. Yazık." Takipçi "Bu çocuk bana itici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda değilim" diyerek hakaretlerini sürdürdü. Uzel de "Kadın olarak yazdıklarınızdan utandım. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor" diyerek takipçisine ayar verdi.