Yol Durumu
  1. Sevimli dostluk
  2. Kaçak Büşra

Siyah-beyaz Eda

Siyah-beyaz Eda
İkoncan Eda Taşpınar'ın saçlarına aklar düştü. 38 yaşındaki ikoncan, önceki gün Mikonos tatilinden renkli bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kafasına konan serçeyi fotoğraflayan Taşpınar, bu kareyle kendini ele verdi. İkoncanın saçlarındaki beyazlar dikkat çekti. Her zaman bronz teniyle olay olan Taşpınar, bu kez beyaz saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Etiketler:
  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ