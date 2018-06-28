İkoncan Eda Taşpınar'ın saçlarına aklar düştü. 38 yaşındaki ikoncan, önceki gün Mikonos tatilinden renkli bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kafasına konan serçeyi fotoğraflayan Taşpınar, bu kareyle kendini ele verdi. İkoncanın saçlarındaki beyazlar dikkat çekti. Her zaman bronz teniyle olay olan Taşpınar, bu kez beyaz saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Siyah-beyaz Eda
Etiketler: Eda Taşpınar
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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