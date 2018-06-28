Siyah-beyaz Eda

saçlarına aklar düştü.ikoncan, önceki güntatilinden renkli bir kareyitakipçileriyle paylaştı. Kafasına konan serçeyi fotoğraflayanTaşpınar, bu kareyle kendini ele verdi. İkoncanındikkat çekti. Her zaman bronz teniyle olay olanTaşpınar, bu kez beyaz saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.