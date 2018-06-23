Attığı her adımıyla olay olan Paris Hilton, önceki gün yeni çıkaracağı koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Beverly Hills'teki dillere destan malikanesinde tasarladığı kıyafetlerle modellik yapan Hilton, güzelliğiyle beğeni topladı.
Kendine model!
Etiketler: Paris Hilton , Beverly Hills
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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