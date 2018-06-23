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Kendine model!

Kendine model!
Attığı her adımıyla olay olan Paris Hilton, önceki gün yeni çıkaracağı koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Beverly Hills'teki dillere destan malikanesinde tasarladığı kıyafetlerle modellik yapan Hilton, güzelliğiyle beğeni topladı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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