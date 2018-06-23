Eski eşinden olan çocukları Kayla ve Vadi ile Bodrum'da tatilde olan Irmak Ünal, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Önceki gün çocuklarının yanı sıra bir arkadaşı ve onun oğluyla denizden bu kareyi paylaşan 41 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğini yine gözler önüne serdi. Irmak Ünal, fit görüntüsünü ise düzenli spora borçlu.
Deniz neşesi
Etiketler: Irmak Ünal , Bodrum , deniz
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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