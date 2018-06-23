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neşesi

Deniz neşesi
Eski eşinden olan çocukları Kayla ve Vadi ile Bodrum'da tatilde olan Irmak Ünal, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Önceki gün çocuklarının yanı sıra bir arkadaşı ve onun oğluyla den bu kareyi paylaşan 41 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğini yine gözler önüne serdi. , fit görüntüsünü ise düzenli spora borçlu.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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