Tatil arkadaşı

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keyfini Ege'de
süren oyuncu
Saadet Işıl
Aksoy, tatil
de
de minik
köpeği Kaju'yu
yanından
ayırmıyor.
Güzel oyuncu,
önceki gün
Toy Poodle
cinsi köpeğiyle
denize girip bol
bol güneşlendi.
kalan karakter 1000
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