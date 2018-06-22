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arkadaşı

Tatil arkadaşı
Yazın keyfini Ege'de süren oyuncu Saadet Işıl Aksoy, de de minik köpeği Kaju'yu yanından ayırmıyor. Güzel oyuncu, önceki gün Toy Poodle cinsi köpeğiyle denize girip bol bol güneşlendi.

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