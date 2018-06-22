İşletmeci Tayfun Topal'la bir aydır aşk yaşayan Deniz Seki, anne olmak için can atıyor. 47 yaşındaki şarkıcı, önceki gün Bodrum'da popçu Berkay'ın minik kızı Arya'yı sevdi. Annelik provası yapan Seki, takipçilerinin "Sıra sende" demesi üzerine "Yapacağım, bu sefer kesin" diyerek müjdeyi verdi. Seki'nin Arya ile paylaştığı bu kare de binlerce beğeni aldı.
Annelik provası
Etiketler: Deniz Seki , Bodrum , Annelik
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.