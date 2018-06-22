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provası

Annelik provası
İşletmeci Tayfun Topal'la bir aydır aşk yaşayan Deniz Seki, anne olmak için can atıyor. 47 yaşındaki şarkıcı, önceki gün 'da popçu Berkay'ın minik kızı Arya'yı sevdi. provası yapan Seki, takipçilerinin "Sıra sende" demesi üzerine "Yapacağım, bu sefer kesin" diyerek müjdeyi verdi. Seki'nin Arya ile paylaştığı bu kare de binlerce beğeni aldı.
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