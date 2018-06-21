Göztepesporlu futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, 5 ay önce doğum yapsa da gönül verdiği mesleğine kısa sürede döndü. Ocak'ta kızı Sare'yi dünyaya getirerek ikinci kez anne olan pilot, geçtiğimiz günlerde yeniden uçmaya başladı. Sarıoğlu, yoğun bir uçuş programına sahip olsa da minik kızını ihmal etmedi.
Güzel pilot, önceki gün uçakta kızı için süt sağdı. Sütü şişeleyip buzdolabında muhafaza eden Sarıoğlu, uçaktan paylaşım da yaptı. Pilotun bu karesi "Yağmur'un annelik mesaisi havada da bitmiyor" dedirtti. Bu arada emziren annelerin süt sağması süt kanallarının tıkanmaması ve süt üretimini artırmak için çok önemli…
Güzel pilot, önceki gün uçakta kızı için süt sağdı. Sütü şişeleyip buzdolabında muhafaza eden Sarıoğlu, uçaktan paylaşım da yaptı. Pilotun bu karesi "Yağmur'un annelik mesaisi havada da bitmiyor" dedirtti. Bu arada emziren annelerin süt sağması süt kanallarının tıkanmaması ve süt üretimini artırmak için çok önemli…
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