futbolcu5 ay önce doğum yapsa dagönül verdiği mesleğine kısa sürededöndü.dünyayagetirerek ikinci kez anne olan pilot,başladı. Sarıoğlu, yoğun biruçuş programına sahip olsa da minikkızını ihmal etmedi.pilot, önceki günSütü şişeleyipbuzdolabında muhafaza eden Sarıoğlu,uçaktan paylaşım da yaptı. Pilotun bukaresidedirtti. Buarada emziren annelerin süt sağmasısüt kanallarının tıkanmaması ve sütüretimini artırmak için çok önemli…