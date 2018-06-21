Güzel model

Rus süper model Natalya Vodyanova, 36 yıllık ömrüne sayısız iyilikler sığdırdı. 5 çocuk annesi model, acı dolu bir çocukluk dönemi yaşadı. Babası tarafından terk edilen Natalya, üvey babasının tacizine uğradı. 15 yaşındayken evden ayrıldı. Meyve satarak geçimini sağladı. 17 yaşındayken Parisli bir moda ajansı tarafından keşfedilen Natalya, kısa sürede moda dünyasını salladı. Sıfırdan zirveye çıktı. Dünyanın en çok kazanan mankenleri arasında yer aldı. Eşi ve 5 çocuğuyla Paris'de yaşayan Rus model, zorluklarla geçen geçmişini unutmadı. "Yaşadığım acıları başka çocuklar yaşamasın" diyerek kolları sıvadı. 2006'da "The Naked Heart Foundation" adlı derneği kurup, "İmdat" diyen çocuklara ulaştı. Binlerce çocuğa sıcak bir yuva ortamı sağladı. Süper modelin başını çektiği iyilik zinciri, Türkiye'ye uzandı. Natalya Vodyanova, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın davetlisi olarak soluğu Türkiye'de aldı. THY uçağıyla İstanbul'a gelen model, Ritz Carlton Hotel'de konakladı. Bağlıkaya'nın elinden plaket alan Vodyanova'nın Türkiye'de LÖSEV ve otizmli çocuklar yararına kampanyalara destek verdiği açıklandı.
(HAYIRSEVER MANKENE PLAKET)
Yardım elçisi olarak İstanbul'a gelen ünlü model Natalya Vodyanova, kaldığı otelden bu fotoğrafı paylaştı.
Hasta ve yardıma muhtaç çocukların her türlü ihtiyacını karşılayan Natalya, Türkiye'ye övgüler dizdi. "Türk yemekleri çok güzel" dedi.
ÖZGE GÜRCAN
(HAYIRSEVER MANKENE PLAKET)
Yardım elçisi olarak İstanbul'a gelen ünlü model Natalya Vodyanova, kaldığı otelden bu fotoğrafı paylaştı.
Hasta ve yardıma muhtaç çocukların her türlü ihtiyacını karşılayan Natalya, Türkiye'ye övgüler dizdi. "Türk yemekleri çok güzel" dedi.
ÖZGE GÜRCAN
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