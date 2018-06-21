Dersimiz: Türkçe

Yazar Metin Hara ile geçen yaz aşk yaşamaya başlayıp 'yenge' unvanını alan Brezilyalı model Adriana Lima, bizden biri olup çıktı. Türkiye aşığı olan Victoria's Secret meleği, ülkemiz hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için kolları sıvadı. Daha önce sık sık ülkemize gelen ve baklava başta olmak üzere Türk yemeklerine hayran kalan ünlü model, tarihimize de merak sardı. Lima, ülkemizi daha yakından tanımak için instagram'da 'tarihianlar' adlı hesabı takibe aldı.
AŞK MEYVESİ TOPLADILAR...
Güzel model, bu sayede yıllar önce ülkemizde gerçekleşen olayları inceleyerek Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı buluyor. Metin Hara'dan da Türkçe öğrenen ünlü model, takibe aldığı Türkçe instagram sayfası sayesinde de dilimize daha çabuk aşina oluyor. Lima'nın bu hamlesi ise "Adriana, tam Türk gelini oldu" yorumu yaptırdı. Aşkının bir dediğini iki etmeyen 'güzel yenge' önceki gün de ABD'deki evinin mutfağa girip Hara'ya elleriyle yemek pişirdi. Aşklarıyla dünya gündemine oturan ikili, daha sonra soluğu Lima'nın bir arkadaşının bahçesinde aldı. Bahçede piknik yapan ünlü çift, ayrıca aşkın simgesi olan tropikal liçi meyvesini topladı.
Bahçede piknik yapan Lima ile Hara'nın neşeli halleri objektife böyle yansıdı.
Güzel model, takibe aldığı Türkçe sayfadan hem ülkemizdeki olayları öğrenip hem de Türkçe'sini ilerletiyor.
AŞK MEYVESİ TOPLADILAR...
Güzel model, bu sayede yıllar önce ülkemizde gerçekleşen olayları inceleyerek Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı buluyor. Metin Hara'dan da Türkçe öğrenen ünlü model, takibe aldığı Türkçe instagram sayfası sayesinde de dilimize daha çabuk aşina oluyor. Lima'nın bu hamlesi ise "Adriana, tam Türk gelini oldu" yorumu yaptırdı. Aşkının bir dediğini iki etmeyen 'güzel yenge' önceki gün de ABD'deki evinin mutfağa girip Hara'ya elleriyle yemek pişirdi. Aşklarıyla dünya gündemine oturan ikili, daha sonra soluğu Lima'nın bir arkadaşının bahçesinde aldı. Bahçede piknik yapan ünlü çift, ayrıca aşkın simgesi olan tropikal liçi meyvesini topladı.
Bahçede piknik yapan Lima ile Hara'nın neşeli halleri objektife böyle yansıdı.
Güzel model, takibe aldığı Türkçe sayfadan hem ülkemizdeki olayları öğrenip hem de Türkçe'sini ilerletiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.