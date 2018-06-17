Rizeli nişanlısı Hüseyin Kara ile evlilik için gün salan Brezilyalı oyuncu Jessica May, bizden biri olup çıktı. Mal, önceki gün bayram tatili için nişanlısıyla Çayeli'ne gitti. Bahçeleri dolaşıp erik toplayan güzel oyuncu, Karadenizliler'in sıkça kullandığı 'bezdum' sözünün yazılı olduğu tişörtle de böyle poz verdi.
Jessica bezdu!
Etiketler: jessica
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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