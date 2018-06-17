007 Bond kızları

Sıkı dostlar Cansu Dere ile Ece Sükan, bayram tatilini Türkiye'den 10 bin kilometre uzaklıktaki Jamaika'da geçiriyor. Karayipler'deki egzotik ada ülkesinde stres atan ikili, konaklamak için de geceliği ortalama 8 bin liralık Goldeneye Oteli'ni tercih etti. Ece Sükan'la Cansu Dere'nin tatil için gittikleri Jamaika; turkuaz renkli denizi, huzur dolu atmosferi ve insanı büyüleyen doğal güzelliğinin yanı sıra dünyaca ünlü film serisi '007 James Bond'un hayata geçtiği yer olarak önem taşıyor. Adada 'Goldeneye' (Altın göz) adını verdiği lüks bir villası olan İngiliz senarist Ian Fleming, ünlü ajanın hikayelerini ölmeden önce burada kaleme aldı. Filmin senaryolarını yazarken evinde inzivaya çekilen Fleming, dünya çapında izlenme rekorları kıran '007 James Bond' serisinde Jamaika'nın tabiatından ilham aldı. İlk James Bond filmi başta olmak üzere serinin pek çok filmi Goldeneye'da çekildi.
SERİNİN İLK FİLMİ BURADA ÇEKİLDİ
Pierce Brosnan'ın başrolünde yer aldığı 1995 yapımı filmi izleyenler aksiyon dolu sahnelerin yanı sıra Jamaika'nın güzelliğine de hayran kaldı. Bond filmlerinin olmazsa olmazı, baş döndürücü güzellikteki kızlar da izleyenleri büyüledi. Kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra güzellikleriyle de adlarından söz ettiren Cansu Dere ile Ece Sükan'ın Jamaika tatilini görenler ise "İkili, James Bond kızlarına rakip çıktı" demekten kendini alamadı.
Kusursuz fiziğiyle övgüleri toplayan Ece Sükan, güzelliğiyle Bond kızlarını aratmadı.
Sıkı dostlar Dere ile Sükan, geçtiğimiz yıl da Bali'ye birlikte gitmişti.
Ursula Andress ve Sean Connery'nin başrolündeki serinin ilk filmi, iki güzelin şimdilerde tatil yaptığı yerde çekildi.
Ebru KAZIKTAŞ
SERİNİN İLK FİLMİ BURADA ÇEKİLDİ
Pierce Brosnan'ın başrolünde yer aldığı 1995 yapımı filmi izleyenler aksiyon dolu sahnelerin yanı sıra Jamaika'nın güzelliğine de hayran kaldı. Bond filmlerinin olmazsa olmazı, baş döndürücü güzellikteki kızlar da izleyenleri büyüledi. Kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra güzellikleriyle de adlarından söz ettiren Cansu Dere ile Ece Sükan'ın Jamaika tatilini görenler ise "İkili, James Bond kızlarına rakip çıktı" demekten kendini alamadı.
Kusursuz fiziğiyle övgüleri toplayan Ece Sükan, güzelliğiyle Bond kızlarını aratmadı.
Sıkı dostlar Dere ile Sükan, geçtiğimiz yıl da Bali'ye birlikte gitmişti.
Ursula Andress ve Sean Connery'nin başrolündeki serinin ilk filmi, iki güzelin şimdilerde tatil yaptığı yerde çekildi.
Ebru KAZIKTAŞ
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