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Justin evleniyor

Justin evleniyor
Eski sevgilisi Hailey Baldwin ile yeniden bir araya gelen Justin Bieber'in evleneceği iddia edildi. 21 yaşındaki güzel yıldızın parmağındaki yüzük ise dedikoduları alevlendirdi. Bu arada 24 yaşındaki Bieber, Baldwin'le 2 yıl önce aşk yaşamıştı.
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