Eski sevgilisi Hailey Baldwin ile yeniden bir araya gelen Justin Bieber'in evleneceği iddia edildi. 21 yaşındaki güzel yıldızın parmağındaki yüzük ise dedikoduları alevlendirdi. Bu arada 24 yaşındaki Bieber, Baldwin'le 2 yıl önce aşk yaşamıştı.
Justin evleniyor
Etiketler: Justin Bieber , Hailey Baldwin
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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