Uçan adam Kerim

futbolcuyılın yorgunluğunu atmak içintercih etti.futbolcu, önceki günplajındaydı. Aşkıyla deniz keyfi yapan Frei, suya atlayışlarıyla tüm bakışları üzerine topladı.futbolcu,uçtu.Frei, atlayışıyla aşkının ağzını açık bıraktı. Havada süzülerek şov yapan futbolcu, suya istediği gibi dalamadı. Futbolcunun bu hali iseesprisini akıllara getirdi.