Uçan adam Kerim

Başakşehirli futbolcu Kerim Frei, yılın yorgunluğunu atmak için Bodrum'u tercih etti.
Avusturyalı futbolcu, önceki gün sevgilisiyle Rixos Otel'in plajındaydı. Aşkıyla deniz keyfi yapan Frei, suya atlayışlarıyla tüm bakışları üzerine topladı.
Ünlü futbolcu, denize dalmadan önce havalara uçtu.
Frei, atlayışıyla aşkının ağzını açık bıraktı. Havada süzülerek şov yapan futbolcu, suya istediği gibi dalamadı. Futbolcunun bu hali ise "Uçan adam Sabri" esprisini akıllara getirdi.
DOĞAN SAVAŞ
Avusturyalı futbolcu, önceki gün sevgilisiyle Rixos Otel'in plajındaydı. Aşkıyla deniz keyfi yapan Frei, suya atlayışlarıyla tüm bakışları üzerine topladı.
Ünlü futbolcu, denize dalmadan önce havalara uçtu.
Frei, atlayışıyla aşkının ağzını açık bıraktı. Havada süzülerek şov yapan futbolcu, suya istediği gibi dalamadı. Futbolcunun bu hali ise "Uçan adam Sabri" esprisini akıllara getirdi.
DOĞAN SAVAŞ
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