Sevda 'Deniz'i

Son aylarda ikizlerinin velayetini almak için eski sevgilisi Reha Muhtar'la karşı karşıya gelen Deniz Uğur'un yüzü, yeni aşkla güldü. 46 yaşındaki Uğur, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan Aytek Önal'la romantik fotoğraflarını paylaştı. YAKLAŞIK iki aydır aşk yaşayan Deniz Uğur ile Önal, gittikleri Burgazada'da bisiklete binip sandal sefası yaptı. Aytek Önal'la aşk fotoğraflarını instagram'da yayınlayan güzel oyuncu bu halleriyle "Deniz'in yüzü, aşkla güldü" dedirtti.
Güzel oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği aşk pozlarını instagram'da paylaştı.
Güzel oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği aşk pozlarını instagram'da paylaştı.
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